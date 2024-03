Schauspieler Fritz Wepper ist tot

Nach einer schweren Sepsis hatte der einstige «Derrick»–Star in einem Hospiz in Oberbayern gelegen. Dennoch betonte seine Frau noch vor wenigen Tagen im Magazin «Bunte», «dass Fritz nicht im Sterben liegt. Das könnte zwar jeden Tag so sein, aber aktuell befürchten wir es nicht und hoffen auf noch mehr Zeit zusammen. Und wenn es so weit ist, dann hoffe ich, dass ich bei ihm sein kann». Nun ging es doch schneller als gehofft.