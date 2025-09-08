Schauspieler Horst Krause ist tot

Schauspielstar Horst Krause (1941–2025) ist tot. Einer Mitteilung zufolge starb er am Freitag im Alter von 83 Jahren. Wie der RBB erklärte, lebte er zuletzt in einem Seniorenheim in Teltow. Krause gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Films und Fernsehens. In der ARD–Reihe «Polizeiruf 110» spielte er ab Mitte der 1990er Jahre über 15 Jahre an der Seite von unter anderem Jutta Hoffmann (84) den beliebten Polizeihauptmeister Horst Krause im Brandenburger Ermittlerteam.