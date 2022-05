Schauspieler James Cromwell klebt sich an Starbucks-Theke fest

Schauspieler James Cromwell (82) ist seit den 90er Jahren bekennender Veganer. Im Rahmen einer PETA-Aktion hat der «Ein Schweinchen namens Babe»-Star nun für jede Menge Aufsehen gesorgt. Der 82-Jährige hat sich in einer New Yorker Starbucks-Filiale gemeinsam mit anderen Aktivisten an einer Theke festgeklebt, um gegen die Preiserhöhung von Milchersatzprodukten zu protestieren. «Milchfreie Produkte auf der ganzen Welt ... in Frankreich gibt es diese Sachen ohne Zusatzkosten. Dafür wird nichts extra verlangt. Hier gibt es eine exorbitante Gebühr», beschwerte sich der Tierrechtsaktivist laut «Deadline» während der Aktion.