Schauspieler Jonathan Majors soll geheiratet haben

Jonathan Majors (35) und Meagan Good (43) haben angeblich bereits geheiratet. Das berichtet das «People»–Magazin unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Auch «Entertainment Tonight» will von der Hochzeit der beiden Schauspieler erfahren haben. Das Paar soll heimlich in einer «kleinen privaten Zeremonie in seinem Haus in L.A.» geheiratet haben, so eine Quelle. Der Insider behauptete, dass Majors' Mutter die beiden getraut habe und die Mutter von Good Trauzeugin war. Weitere Gäste waren angeblich nicht anwesend.