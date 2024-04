Schauspieler Josh Duhamel trauert um seinen geliebten Stiefvater

Auch Ex–Frau Fergie bekundet ihr Beileid

In den Kommentaren zu Duhamels Post äusserte sich auch seine Ex–Frau Fergie (49) und bekundete ebenfalls ihre Trauer: «Ich habe so schöne Erinnerungen an George. Er war immer so herzlich zu mir. Liebe und Engelsgebete für die ganze Familie.»