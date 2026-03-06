Schauspieler Josh Duhamel wird Vater einer Tochter

Nun also Kind Nummer zwei – und erstmals ein Mädchen in der Duhamel–Familie. Dass der Wunsch nach einer Tochter bei dem Schauspieler schon länger heranreifte, hatte er im August 2025 im Gespräch mit dem Magazin «People» durchblicken lassen. Damals sprach er über seine beiden Söhne, betonte die Freude am Vatersein – und äusserte leise Hoffnung. Über seine Frau sagte er: «Sie ist ein grossartiges Vorbild, und hoffentlich bekommen wir noch ein weiteres Kind. Hoffentlich ein Mädchen, vielleicht auch noch einen Jungen. Wir werden sehen.»