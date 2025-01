Schauspieler Joshua Jackson hat sein Elternhaus im Feuer verloren

Jackson wurde in Vancouver geboren, aber verbrachte in dem Haus bei L.A. seine frühe Kindheit. Im Alter von acht Jahren zog er nach der Scheidung seiner Eltern zurück nach Kanada. 2001 erwarb er die rund 2 Millionen Dollar teure Immobilie von dem Mann, an den seine Eltern verkauft hatten, zurück und lebte dort mit seiner vierjährigen Tochter Juno Rose Diana, die er mit seiner Ex–Frau Jodie–Turner Smith (38) hat. «Mein Vater war leider kein guter Vater oder Ehemann und hat sich von der Bildfläche verabschiedet», sagte er gegenüber "Mr. Porter im Juli 2021. «Aber in diesem Haus in Topanga fühlte sich alles einfach an, also war das für mich sehr heilsam.»