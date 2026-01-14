Schauspieler Kiefer Sutherland wurde in Los Angeles festgenommen

Die Ermittler identifizierten Sutherland als den Verdächtigen und nahmen ihn noch am Tatort fest. Die Ermittlungen in dem Fall dauern laut LAPD an. Wie «NBC News» berichtete, wurde der Schauspieler noch am Montag gegen eine Kaution von 50.000 Dollar wieder aus dem Gefängnis entlassen. Sein erster Gerichtstermin ist für den 2. Februar angesetzt. Ein Sprecher Sutherlands reagierte zunächst nicht auf Anfragen des «Hollywood Reporter».