Schauspieler Kiefer Sutherland wurde in Los Angeles festgenommen

Unangenehme Schlagzeilen für Kiefer Sutherland (59): Der Hollywoodstar wurde am frühen Montagmorgen in Los Angeles von der Polizei festgenommen. Wie das Los Angeles Police Department dem «Hollywood Reporter» bestätigte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Fahrer eines Fahrdienstes.
Erster Gerichtstermin steht bereits fest
Der Vorfall ereignete sich gegen 0:15 Uhr Ortszeit in der Nähe des Sunset Boulevard und der Fairfax Avenue. Nach Angaben der Beamten soll der Schauspieler in ein Fahrzeug gestiegen sein, den Fahrer attackiert und ihn anschliessend bedroht haben. Beide Beteiligten blieben bei dem Zwischenfall unverletzt, wie die Polizei mitteilte.
Die Ermittler identifizierten Sutherland als den Verdächtigen und nahmen ihn noch am Tatort fest. Die Ermittlungen in dem Fall dauern laut LAPD an. Wie «NBC News» berichtete, wurde der Schauspieler noch am Montag gegen eine Kaution von 50.000 Dollar wieder aus dem Gefängnis entlassen. Sein erster Gerichtstermin ist für den 2. Februar angesetzt. Ein Sprecher Sutherlands reagierte zunächst nicht auf Anfragen des «Hollywood Reporter».
Der Sohn der Schauspieler Shirley Douglas (1934–2020) und Donald Sutherland (1935–2024) feierte bereits in den 1980er–Jahren erste Erfolge. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen «Stand By Me», «The Lost Boys», «Flatliners», «Eine Frage der Ehre», «Nicht auflegen!» und «Melancholia».
Seinen grössten Triumph feierte er jedoch mit der Fernsehserie «24». In dem Action–Thriller verkörperte er von 2001 bis 2010 über acht Staffeln hinweg den Antiterror–Agenten Jack Bauer, der stets gegen die Zeit kämpfte, um Anschläge zu verhindern. Für seine Darstellung wurde Sutherland mit zwei Emmy Awards ausgezeichnet.