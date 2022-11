Schauspieler Robert Downey Jr. mit Vollglatze auf dem roten Teppich

Die Schädelrasur haben ihm seine eigenen Kinder verpasst, wie er kurz vor Halloween in einem Instagram-Video zeigte. Exton (10) und Avri (8) dürfen sich darin mit einer Schermaschine an Papas Haaren austoben. Der «Avengers»-Star zeigte seinen neuen Look erstmals Anfang des Monats bei einer Sondervorführung von «Sr.», einer Netflix-Dokumentation über seinen verstorbenen Vater. Robert Downey Sr. verstarb am 7. Juli 2021 nach einem langen Kampf mit der Parkinson-Krankheit. Der 85-jährige New Yorker war ein bekannter Filmregisseur, Autor, Kameramann und Schauspieler.