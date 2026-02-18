Schauspieler Tom Noonan mit 74 Jahren verstorben

Noonan arbeitete zudem auch als Regisseur. Sein Film «What Happened Was...» (1994), den er selbst schrieb, inszenierte und in dem er die Hauptrolle spielte, gewann den Grossen Preis der Jury beim Sundance Festival. In späteren Jahren war er unter anderem an «Synecdoche, New York» (2008) sowie als Synchronsprecher an dem Animationsfilm «Anomalisma» (2015) beteiligt. Seine letzte Rolle hatte er 2017 im Film «Wonderstruck».