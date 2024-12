Schauspieler Udo Wachtveitl hadert mit «Tatort»-Klischees

Schauspieler Udo Wachtveitl (66) ist genervt von «Tatort»–Klischees. Das erzählt er in der Ausgabe der Wochenzeitung «Die Zeit», die am 31. Dezember erscheint. In der Feuilleton–Spezialausgabe kommen unter anderem Menschen zu Wort, die ihr Amt oder ihren Beruf 2024 oder 2025 aufgegeben haben oder aufgeben. Wachtveitl wird im kommenden Jahr seinen letzten München–«Tatort» drehen. Seit 1991 spielt er in der beliebten Krimi–Reihe im Ersten, doch er hadert mit manchen Klischees in den Drehbüchern.