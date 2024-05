Schauspieler und Produzent Mark Damon ist mit 91 Jahren gestorben

Kurz nach seinem 91. Geburtstag ist der US–amerikanische Schauspieler Mark Damon (1933–2024) am 12. Mai verstorben. Das berichtete das Branchenportal «Variety» unter Berufung auf Damons Ehefrau. Er startete seine Schauspielkarriere in den 1950er–Jahren in Hollywood und wechselte 1963 nach Europa. Anschliessend war er als Produzent und Vertriebsleiter erfolgreich.