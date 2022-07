Schauspieler und Sprecher William Cohn verstorben

Besonders in seiner Rolle an der Seite von Jan Böhmermann (41) dürfte Cohn vielen Zuschauerinnen und Zuschauern im Gedächtnis bleiben. Als Sidekick war er im «Neo Magazin Royale» zu sehen. In der Talkshow «Roche & Böhmermann» fungierte er als Ansager. «Ich bin der Typ mit den hässlichen Pullovern, der nerdigen Brille und der Märchenerzähler-Stimme», beschrieb sich Cohn auf seiner Homepage.