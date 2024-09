Schauspielerin Anja Schüte findet ihren 60. Geburtstag «richtig doof»

Anja Schüte (59) zeigt sich zu ihrem bevorstehenden 60. Geburtstag am 2. September nachdenklich. Sie finde die runde Zahl «richtig doof», sagte sie im Interview mit «Bild am Sonntag». Der Grund dafür: «Gerade nach dem Tod beider Eltern, nun stehe ich in der ersten Reihe und bin die älteste in unserer Familie. Das lässt einen schon darüber nachdenken, dass das Leben nicht unendlich ist.»