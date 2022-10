Schauspielerin Anna Faris erhebt Vorwürfe gegen Regisseur Ivan Reitman

Die Schauspielerin hatte den Vorfall laut des Branchenportals «Deadline» bereits in der Vergangenheit angesprochen, aber den Namen des Regisseurs bisher nicht genannt. Im Jahr 2017, in den frühen Tagen der #MeToo-Bewegung, hatte die Schauspielerin demnach erklärt: «Ich habe eine Szene gedreht, in der ich auf einer Leiter stand und Bücher aus einem Regal nehmen sollte, und er hat mir vor der ganzen Crew so hart auf den Hintern gehauen. Und alles, was ich tun konnte, war zu kichern.» Sie habe damals nicht gewusst, wie sie reagieren sollte.