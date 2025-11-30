Schauspielerin Anya Taylor-Joy: Goldiger Auftritt in Marrakesch

Ohrringe ein besonderer Hingucker

Die Schauspielerin aus «Das Damengambit» erschien am Samstag, dem zweiten Tag des glamourösen Events, in einem plissierten goldenen Dress, das mit einem Blumenmuster auf der Brust verziert war. Dazu hatte Taylor–Joy ihr platinblondes Haar zu einer Hochsteckfrisur frisiert. An ihren Ohren glitzerten Diamantstecker in Form eines Vogelflügels.