  Schauspielerin Anya Taylor-Joy: Goldiger Auftritt in Marrakesch
Jurorin beim Filmfestival

Schauspielerin Anya Taylor-Joy: Goldiger Auftritt in Marrakesch

Dieser Auftritt war wahrhaft goldig: Schauspielerin Anya Taylor–Joy ist am Samstag in einem goldenen Plissee–Kleid über den roten Teppich in Marrakesch geschritten. Beim Filmfestival ist sie als Jurorin aktiv.

Anya Taylor-Joy auf dem roten Teppich beim marokkanischen Festival.
Anya Taylor-Joy auf dem roten Teppich beim marokkanischen Festival. imago images/ABACAPRESS/Berzane Nasser

Anya Taylor–Joy (29) hat beim 22. Internationalen Filmfestival von Marrakesch in einem trägerlosen goldenen Kleid alle Blicke auf sich gezogen.

Ohrringe ein besonderer Hingucker

Die Schauspielerin aus «Das Damengambit» erschien am Samstag, dem zweiten Tag des glamourösen Events, in einem plissierten goldenen Dress, das mit einem Blumenmuster auf der Brust verziert war. Dazu hatte Taylor–Joy ihr platinblondes Haar zu einer Hochsteckfrisur frisiert. An ihren Ohren glitzerten Diamantstecker in Form eines Vogelflügels.

Schauspielerin sitzt in der Jury

Anya Taylor–Joy ist Teil der achtköpfigen Jury des Internationalen Filmfestivals von Marrakesch, das vom 28. November bis 6. Dezember stattfindet. Unter Vorsitz von Regisseur Bong Joon–ho bewertet sie zusammen mit Jenna Ortega (Schauspielerin), Celine Song (Regisseurin), Julia Ducournau (Regisseurin), Karim Aïnouz (Regisseur), Hakim Belabbes (Filmemacher) und Payman Maadi (Schauspieler/Regisseur) die 14 Langfilme des Wettbewerbs. Die Preisträger werden bei der Abschlusszeremonie am 6. Dezember bekanntgegeben.

Von SpotOn vor 10 Minuten
