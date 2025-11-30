Schauspielerin Anya Taylor-Joy: Goldiger Auftritt in Marrakesch

Anya Taylor–Joy (29) hat beim 22. Internationalen Filmfestival von Marrakesch in einem trägerlosen goldenen Kleid alle Blicke auf sich gezogen.
Ohrringe ein besonderer Hingucker
Die Schauspielerin aus «Das Damengambit» erschien am Samstag, dem zweiten Tag des glamourösen Events, in einem plissierten goldenen Dress, das mit einem Blumenmuster auf der Brust verziert war. Dazu hatte Taylor–Joy ihr platinblondes Haar zu einer Hochsteckfrisur frisiert. An ihren Ohren glitzerten Diamantstecker in Form eines Vogelflügels.
Schauspielerin sitzt in der Jury
Anya Taylor–Joy ist Teil der achtköpfigen Jury des Internationalen Filmfestivals von Marrakesch, das vom 28. November bis 6. Dezember stattfindet. Unter Vorsitz von Regisseur Bong Joon–ho bewertet sie zusammen mit Jenna Ortega (Schauspielerin), Celine Song (Regisseurin), Julia Ducournau (Regisseurin), Karim Aïnouz (Regisseur), Hakim Belabbes (Filmemacher) und Payman Maadi (Schauspieler/Regisseur) die 14 Langfilme des Wettbewerbs. Die Preisträger werden bei der Abschlusszeremonie am 6. Dezember bekanntgegeben.