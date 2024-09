Schauspielerin Barbara Leigh-Hunt ist verstorben

Sie spielte in Hitchcocks vorletzten Film mit

Leigh–Hunt stand in ihrer jahrzehntelangen Karriere auf zahlreichen Theaterbühnen, darunter am Old Vic Theatre und am Royal National Theatre in London. 1965 stand die Schauspielerin erstmals für das Fernsehen vor der Kamera. 1972 spielte Leigh–Hunt in Alfred Hitchcocks (1899–1980) vorletztem Film, dem Thriller «Frenzy», ein Mordopfer. Noch im selben Jahr verkörperte sie Catherine Parr in «Heinrich VIII. und seine sechs Frauen».