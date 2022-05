Schauspielerin Busy Philipps und Marc Silverstein haben sich getrennt

14 Jahre waren Busy Philipps (42) und Marc Silverstein (50) verheiratet. Jetzt hat die US-Schauspielerin öffentlich bekannt gegeben, dass das Paar künftig getrennte Wege gehen wird. In der jüngsten Folge ihres Podcasts «Busy Philipps is doing her best» erklärte sie: «Marc und ich sind schon sehr lange getrennt und unsere Kinder wissen es, unsere Familien wissen es, unsere Freunde wissen es.»