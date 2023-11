Schauspielerin Christiane Blumhoff im Alter von 81 Jahren gestorben

Christiane Pearce–Blumhoff, so ihr vollständiger Name, war eine bekannte bayerische Volksschauspielerin, die auch in unzähligen überregionalen Film– und Fernsehproduktionen mitspielte. Sie wirkte in ihrer langen Karriere in mehr als 150 Produktionen mit. Unter anderem war sie immer wieder in vielen bekannten Krimi–Reihen wie «Der Alte», «München Mord», «Polizeiruf 110» oder «Die Rosenheim–Cops» zu sehen. 2021 spielte sie zuletzt im «Tatort» mit, für den sie insgesamt viermal vor der Kamera stand.