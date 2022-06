Vor wenigen Wochen erhielt Schauspielerin Doreen Dietel (47) die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Schon am nächsten Tag musste sie sich ein Melanom an der Brust entfernen lassen. Nun will sie andere auf die Hautkrankheit aufmerksam machen. Denn: Mehr als 20.000 Menschen sind in Deutschland jährlich von einem sogenannten malignen Melanom auf der Haut betroffen. Die Gründe für Hautkrebs können unterschiedlich sein, wichtigster Risikofaktor ist laut Robert Koch-Institut allerdings UV-Strahlung.