Schauspielerin Gabourey Sidibe wird zum ersten Mal Mutter

«Doppelte Babys, doppelter Spass!»

«Ich bin schwanger!», schreibt die Schauspielerin zu dem Instagram–Post, der die 40–Jährige in einem rosa Kleid, das ihren Babybauch umspielt, mit Ehemann Frankel zeigt, der seine schwangere Frau von hinten umarmt. Auf weiteren Fotos ist das Paar mit einem Zwillingskinderwagen und Sidibe vor einem Babygeschäft zu sehen. Weiter schreibt die Schauspielerin, dass sie dachten, es sei an der Zeit, «unseren Katzen etwas Verantwortung zu geben, also geben wir jeder ein Baby, um das sie sich kümmern können! Doppelte Babys, doppelte Katzen, doppelter Spass! Die Zwillingslieferung kommt bald!» Am Ende ihrer Bekanntmachung kann sich die Schauspielerin, die unter anderem auch in den Fernsehserien «American Horror Stories» und «Empire» mitspielte, einen Wortwitz nicht verkneifen: Mit einer Kombination der englischen Wörter für «Zwilling» und «zwanzig», die «2024» ergeben, endet Sidibe ihren Post.