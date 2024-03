Schauspielerin Inez Bjørg David ist schon seit 2022 verheiratet

Bekannt wurde die in Aarhus geborene Schauspielerin 2003 durch die Rolle Vanessa von Beyenbach in der ARD–Soap «Verbotene Liebe». Nachdem sie dort 2006 ausgestiegen war, spielte sie in der ARD–Telenovela «Sturm der Liebe» die Miriam Saalfeld. Die 42–Jährige wirkte in vielen Serien– und Filmproduktionen wie «Männerherzen» mit. 2013 hatte sie in der achtteiligen RTL–Comedyserie «Doc meets Dorf» die Hauptrolle. Auch beim ARD–«Tatort» wirkte sie schon mit und ist bald in der Bremer Ausgabe mit dem Titel «Angst im Dunkeln» zu sehen (1. April, 20:15 Uhr, Das Erste).