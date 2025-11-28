Schauspielerin Ingrid van Bergen gestorben

Sie spielte mit Christopher Lee und Kirk Douglas

«Sie ist tapfer, meistert ihr Schicksal wunderbar und jammert nicht», erklärte van Bergens Freundin und Unterstützerin Linda Schnitzler Anfang des Monats ebenfalls der «Bild». «Es geht ihr wie vielen einst grossen deutschen Schauspielern. Sie hat nur eine kleine Rente.» Eine Pflegerin oder ein Seniorenheim könne sie sich nicht leisten, erzählte Schnitzler damals.