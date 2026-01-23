Schauspielerin Jaime King: Ehe-Aus nach Geheimhochzeit

Jaime King startete ihre Karriere in den 1990er–Jahren als gefragtes Model und zierte die Cover von Magazinen wie «Vogue» und «Harper's Bazaar». Der Sprung nach Hollywood gelang ihr mit Rollen in Kultfilmen wie «Pearl Harbor» an der Seite von Ben Affleck und «Sin City» von Regisseur Robert Rodriguez und Frank Miller. Von 2011 bis 2015 spielte sie die Hauptrolle der Lemon Breeland in der romantischen Comedyserie «Hart of Dixie». Zuletzt war sie in Serien wie «Black Summer» und Filmen wie «Out of Death» zu sehen.