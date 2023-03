ZDF überträgt die Verleihung live

Schauspielerin Jasmin Shakeri moderiert den Deutschen Filmpreis

Am 12. Mai wird in Berlin wieder der Deutsche Filmpreis verliehen. Moderiert wird die Veranstaltung in diesem Jahr von Schauspielerin und Musikerin Jasmin Shakeri. Verleihung und Party finden erstmals im Theater am Potsdamer Platz statt.