Schauspielerin Jessica Alba strahlt in Rom in Valentino-Robe

Dreharbeiten in Italien

Jessica Alba hat im November in Italien mit den Dreharbeiten zu «Maserati: The Brothers» begonnen. Der Film erzählt die Geschichte der Familie Maserati, die den Grundstein für eine der bekanntesten Marken italienischer Luxusautos legte. Die Aufnahmen finden unter anderem in Modena, Bologna und den Cinecittà–Studios in Rom statt. Der Kinostart ist für 2025 vorgesehen.