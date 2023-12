Schauspielerin Kat Dennings und Rockmusiker Andrew W.K. sagen Ja

Auf den Fotos posiert Dennings in einem cremefarbenen Spitzenkleid und mit kräftig rot geschminkten Lippen. In dem Interview wurde sie auch darauf angesprochen, warum sie sich gegen ein klassisches Hochzeitskleid entschied: «Mir wurde klar, dass ich mich als sehr blasse Person in Weiss nicht mag.» Sie habe lange Zeit unterschiedliche Möglichkeiten getestet, schlussendlich aber auf das in ihren Augen «perfekte» Vintage–Kleid des Modelabels Alexander McQueen gesetzt.