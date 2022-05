Schauspielerin Katerina Jacob bleibt trotz Chemotherapie positiv

Vor wenigen Tagen richtete sich Katerina Jacob auch in einer Videobotschaft an ihre Followerinnen und Follower. «Ich habe keinen Krebs, aber man hat festgestellt, dass ich an einer seltenen Zellteilung leide. Das heisst, deswegen waren die Dinger auch so schnell gewachsen. [...] Waren zwar nicht bösartig, aber mein Bruder hat an demselben gelitten, das scheint durch die Familie zu gehen. Der hatte Leberkrebs», erklärte sie darin. Ihr Bruder Daniel Jacob (1963-1985) erlag seiner Krankheit schon früh.