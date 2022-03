Schauspielerin Laurel Goodwin ist tot

Laurel Goodwin ist tot. Die US-Schauspielerin starb am 25. Februar im Alter von 79 Jahren in Kalifornien, wie aus einem von ihrer Familie veröffentlichten Nachruf hervorgeht. Die Todesursache wurde nicht öffentlich gemacht. Bekannt wurde Laurel Goodwin durch den Film «Girls! Girls! Girls!» von 1962. In dem Streifen war sie an der Seite von Elvis Presley (1935-1977) zu sehen. Es war der erste grosse Auftritt der Schauspielerin auf der Leinwand.