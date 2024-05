Schauspielerin Lea Michele verrät das Geschlecht ihres Babys

Lea Michele (37) ist derzeit in freudiger Erwartung. Jetzt hat die Schauspielerin das Geschlecht ihres zweiten Kindes bekannt gegeben. In einem Instagram–Post anlässlich des Muttertags am Sonntag schreibt sie: «Heute ist der schönste Muttertag aller Zeiten. Ich halte meinen Sohn im Arm, der mich zur Mama gemacht hat... und trage meine Tochter in mir.» Dazu teilt sie ein Foto von sich und ihrem unverhüllten Babybauch.