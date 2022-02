Schauspielerin Nadja Uhl ist «am FKK-Strand aufgewachsen»

Karo Schubert ist eine Mutter, die ihrer Tochter sämtliche Freiräume lässt und sie immer unterstützt. Was ist Ihnen bei der Erziehung wichtig?

Uhl: Als Mutter hat man manchmal das Gefühl, alles falsch zu machen. Man muss sich immer selbst reflektieren und leben, was man predigt. Ich habe mich immer bemüht, meinen Kindern Wertschätzung entgegenzubringen. Sie müssen in diesem Leben nichts für mich leisten. Für mich als Mama reicht es, wenn sie atmen. Damit habe ich versucht, den Kindern Eigenständigkeit und geistige Freiheit zu vermitteln. Aber es gibt Grenzen, an die wir stossen. Wenn ich laut werde, weil der Geschirrspüler nicht ausgeräumt ist, oder sowas in der Richtung. Wir haben vor Jahren ein Schimpfverbot eingeführt. Unsere Kinder dürfen, wenn sie Mist gebaut haben, das Verbot einsetzen. Dadurch wissen sie, dass sie sich in Notsituationen an uns wenden und uns vertrauen können. Ich werde auch immer für sie da sein. Aber sie müssen ihre Bestimmung selbst finden. Was ich an der Figur Karo Schubert in dem Zusammenhang übrigens mag: Sie zeigt, dass man eine liebe Mama sein kann - ohne eine Glucke zu sein. Man ist nicht nur eine Mutter, sondern auch Frau. Man kann mütterlich und sexy sein.