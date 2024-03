Schauspielerin Rebel Wilson hat ihre Jungfräulichkeit mit 35 verloren

Die bekannte australische Schauspielerin Rebel Wilson (44) wird am 2. April ihre Autobiografie «Rebel Rising» veröffentlichen. Schon vorab verrät Wilson pikante Details aus ihrem kommenden Buch. So hat die 44–Jährige jetzt gegenüber dem US–Magazin «People» enthüllt, dass sie im Alter von 35 zum ersten Mal Sex hatte. Mit dieser sehr persönlichen Geschichte möchte Wilson eine «positive Botschaft» an andere senden.