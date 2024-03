Schauspielerin sexuell missbraucht? Neuer Prozess gegen Roman Polanski

«Ich wollte seine Geliebte werden»: Polanski zitierte alte Aussagen der Klägerin

Dann zitierte Polanski aus einem Interview, dass Lewis 1999 der britischen Boulevardzeitung «News of the World» gegeben hatte. «Ich war von ihm fasziniert, ich wollte seine Geliebte werden» soll die Darstellerin darin über ihn gesagt haben und: «Ich begehrte ihn wahrscheinlich mehr, als er mich wollte.» Samantha Lewis sagte später, dass «News of the World» sie falsch dargestellt habe.