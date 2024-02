Schauspielerin Susan Sideropoulos trauert um ihren geliebten Vater

Doch nicht nur das. Für ihren Ehemann Jakob, mit dem Sideropoulos seit 2005 verheiratet ist, sei ihr Vater «der wertvollste Mentor und Wegbegleiter» gewesen. Als Opa der beiden Kinder des Paares sei er aufgeblüht und konnte all seine «Liebe verschwenderisch verschenken». Auch an sie und ihre Träume habe er stets geglaubt, schon als sie Kind war: «Ich glaube, wenn ich ‹stolz auf meine Tochter› in einer Suchmaschine eingeben würde, müsste dein Foto erscheinen. Mehr geht nicht.» Den bewegenden Beitrag beendet Sideropoulos mit den Worten: «Du bist jetzt wieder mit Mama vereint. Es zerreisst mir mein Herz, doch eure Liebe bleibt für immer.»