Schauspielerin und Aktivistin Sacheen Littlefeather ist tot

International bekannt wurde Littlefeather, die gebürtig Marie Cruz hiess, vor allem durch ihren Auftritt bei der Oscarverleihung im Jahr 1973, als sie im Namen von Hollywoodstar Marlon Brando (1924-2004) auf die Bühne ging, um seinen Oscar als bester Schauspieler für seine Rolle in «Der Pate» (1972) abzulehnen. Sie verlas damals eine Botschaft von Brando, in der er auf die Stereotype der amerikanischen Ureinwohner in der Unterhaltungsindustrie sowie auf den Protest von 1973 in Wounded Knee in South Dakota hinwies. Anschliessend kam es jedoch zu vielen Gegenreaktionen.