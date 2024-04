Schauspielpaar Kimberly J. Brown und Daniel Kountz haben geheiratet

Daniel Kountz startete seine Karriere Ende der 90er–Jahre und hatte einen seiner ersten Auftritte in dem US–Filmdrama «Zu jung für ein Baby» an der Seite von Kirsten Dunst (41). Auch in dem Kultfilm «10 Dinge, die ich an Dir hasse» aus dem Jahr 1999 ist Kountz zu sehen gewesen. Kimberly J. Brown startete ihre Karriere einige Jahre früher und war bereits als Teenager in zahlreichen TV– und Kinoproduktionen zu sehen. Ihren Durchbruch hatte sie in dem Coming–of–Age–Film «Tumbleweeds» aus dem Jahr 1999. Deutschen Fans ist sie vor allem aufgrund ihrer Rolle der Dorothee aus der Komödie «Friendship!» mit Matthias Schweighöfer (43) und Friedrich Mücke (43) in den Hauptrollen ein Begriff.