Schauspielpause beendet! Gwyneth Paltrow kehrt auf die Leinwand zurück

Timothée Chalamet statt Robert Downey Jr.

Paltrow und Robert Downey Jr. (59) standen für mehrere Marvel–Filme gemeinsam vor der Kamera. In ihrer Rolle als Pepper Potts hatte sie 2019 in «Avengers: Endgame» ihren letzten Auftritt auf der grossen Leinwand. Nun kehrt sie offenbar nicht mit Downey Jr., sondern mit Timothée Chalamet an ihrer Seite zurück. Der «Iron Man»–Star feiert indes sein Marvel–Comeback als Dr. Doom.