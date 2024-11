Schauspielstar Hans Diehl mit 83 Jahren gestorben

Söhne sind ebenfalls Schauspieler

Der in Offenbach geborene Hans Diehl absolvierte seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Er gehörte von 1970 bis 1980 zum Ensemble der Schaubühne am Halleschen Ufer. Anschliessend stand er dort immer wieder als Gast auf der Bühne. Diehl war unter anderem in Brechts «Die Mutter» (1970), «Die optimistische Tragödie» von Wsewolod Wischnewski (1972), «Shakespeare's Memory» (1976) oder «Wie es euch gefällt» (1977) von Shakespeare zu sehen. Als Gast spielte er ausserdem in «Personenkreis 3.1.» (2000) und in Büchners «Dantons Tod»(2001).