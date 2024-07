Schauspielstar James Sikking ist tot

Obwohl er vor allem für seine TV–Rollen bekannt ist, hatte James Sikking auch zahlreiche Auftritte auf der Theaterbühne und auf der Kinoleinwand, wie zum Beispiel als Auftragskiller in John Boormans (91) Film «Point Blank» (1967), als Föderationscaptain Styles in «Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock» (1984) unter der Regie von Leonard Nimoy (1931–2015) oder als Direktor des FBI in Alan J. Pakulas (1928–1998) «Die Akte» (1993). Zu sehen war er zudem unter anderem in den Filmen «Der Todesritt der glorreichen 7» (1972), «Ein Mann für eine Saison» (2005) oder «Verliebt in die Braut» (2008).