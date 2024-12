Scheidung! Angelina Jolie und Brad Pitt einigen sich endlich

Pitt verklagte Jolie im Februar 2022 wegen des Verkaufs ihres Anteils an Château Miraval, woraufhin sie Gegenklage einreichte, in der sie erklärte, ihr Ex würde «einen rachsüchtigen Krieg» gegen sie führen. Auch 2024 hielt dieser Streit an. Im November konnte Jolie einen juristischen Sieg erringen, als ein Richter in dem Fall entschied, dass Pitt Dokumente offenlegen muss.