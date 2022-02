Scheidung bei «Sommerhaus der Stars»-Paar Michelle und Mike Monballijn

Im vergangenen Jahr waren sie gemeinsam in der TV-Show «Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare» zu sehen. Nun ist die Beziehung zwischen Michelle (43) und Mike (34) Monballijn offenbar gescheitert. Der 34-Jährige sagte «Bild», dass er die Scheidung am Montag einreichen wolle. Seine Noch-Ehefrau erklärte demnach unter anderem dazu: «Wenn er das will, dann machen wir das jetzt.»