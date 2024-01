Scheidung war für Kelly Clarkson «ausserordentlich schwer»

Neue Musik als «gesundes Ventil»

«Das ist mein Ventil», habe Clarkson sich gedacht, als sie damit anfing, ihr 2023 veröffentlichtes Album «Chemistry» zu schreiben. «Ich bin eine Person, die loslässt; ich hege keinen Groll. Also ging es darum, herauszufinden, was in meinem Leben passiert ist, und warum – und was ich dagegen tun werde.»