«Scheiss auf die Karriere»: Cosimo rastet im «Sommerhaus der Stars» aus

Cosimo, bisher der friedlichste und sympathischste Kandidat im Haus, dreht ob der eigentlich erwartbaren Entwicklung völlig ab. Der Entertainer, der sich schon in der nächsten Runde wähnte, brütet erst stumpf vor sich hin. Die Enttäuschung triggert etwas in ihm. Er fühlt sich an seine Schulzeit und an sein ganzes Leben erinnert, in dem er immer eins drauf bekam, weil er zu nett war. Was das mit der Exit-Challenge zu tun hat, erschliesst sich nur teilweise.