«Scheiss Erklärung»: Inka Bause tobt bei «Bauer sucht Frau»-Wiedersehen

Bei diesen Paaren blieb der berühmte Funke aus

Es gibt aber auch dieses Jahr Duos, die schon während der Hofwoche merkten, dass es nichts wird. Insa (29) und Christoph umarmen sich zur Begrüssung nicht einmal. Er konnte mit ihrer «quirligen Art» nicht umgehen, mutmasst die Bäuerin im Gespräch mit ihren Kollegen. Christoph wiederum spürte von ihrer Seite kein Interesse und brach deshalb vorzeitig die Hofwoche ab. Beim Wiedersehen versichert Insa ihm, dass es nicht an ihm lag, sondern dass sie sich nicht öffnen konnte.