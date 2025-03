Schichtarbeit: So bleibt die Gesundheit nicht auf der Strecke

Schichtarbeit hält Deutschland am Laufen – aber schadet der Gesundheit. Ob in der Produktion, in der Gesundheitsbranche oder im Transportwesen: In Deutschland arbeiten rund 17 Millionen Menschen in Schichtdiensten, davon rund 3,5 Millionen regelmässig nachts. Ihr Risiko für Schlafstörungen, Herz–Kreislauf–Erkrankungen und psychische Belastung ist erhöht.