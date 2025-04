Schick gestylt zum Fest: Outfits für den Osterbrunch

Mut zur Farbe beweisen

Triste Outfits sind an Ostern ein No–Go. Das Fest bietet die ideale Gelegenheit, um die bunte Kleidung aus dem Schrank hervorzuholen. Auch geschmackvolles Colour Blocking ist erlaubt. Über ein Hemd mit hell– und dunkelvioletten Streifen kann ein Shirt oder ein kurzärmeliger Cardigan in Lila getragen werden. Für einen starken Kontrast sorgt rotes Schuhwerk. Besonders elegant wirken Ballerinas mit Blockabsatz. Eine halblange Hose in einer neutralen Farbe wie Beige bringt die Kombination zusammen und verleiht ihr eine elegante Note. Beach Waves und eine Sonnenbrille sorgen für ein rundum stylisches Aussehen.