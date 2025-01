«Schicksalsjahre eines Kanzlers»: ARD zeigt Scholz-Doku Ende Februar

Am 27. Februar 2025 und damit einige Tage nach der nächsten Wahl zum Deutschen Bundestag startet in der ARD Mediathek die dreiteilige Doku–Serie «Olaf Scholz – Schicksalsjahre eines Kanzlers». Das Team hinter der 2024 erschienenen Dokumentation «Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin» widmet sich darin der Frage, wer «hinter diesem ‹Technokraten›, ‹Scholzomaten›, Hanseaten» Olaf Scholz (66) steckt, wie es in einer Mitteilung heisst.