Schicksalsschlag: Dieter Bohlen trauert um seinen Vater Hans

«Papa war am Ende schwer dement. Seine Organe, das Blutbild, waren eigentlich prima. Aber irgendwann kam eins zum anderen und dann wollte sein Körper nicht mehr», so Bohlen über die letzten Wochen im Leben seines Vaters, der zuletzt in einem Hospiz gelebt habe und rund um die Uhr gepflegt werden musste.