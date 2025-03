Schicksalsschlag: Shania Geiss trauert um geliebten Hund Maddox

«Du warst der stärkste und mutigste Hund, den ich kenne, egal was das Leben dir zugeworfen hat, du hast es durchgestanden. Ich wusste immer, dass du etwas ganz Besonderes bist!», schreibt sie. Und weiter: «Gestern war der schwerste Tag meines Lebens, dich gehen zu lassen, war etwas, das ich nie wollte, aber ich musste es für dich tun, weil ich dich so sehr liebe und ich weiss, dass du an einem glücklichen Ort mit Dex bist.»