Schiedsrichter-Legende Eugen Strigel ist tot

Bereits 1968 begann seine Laufbahn als Unparteiischer. Was damals auf Kreisebene startete, führte ihn bis in die höchsten Sphären des deutschen Fussballs. Zwischen 1987 und 1995 leitete Strigel 70 Erstliga–Partien, wie der «DFB» am Dienstag mitteilte. Den krönenden Abschluss seiner aktiven Karriere bildete das DFB–Pokalfinale 1995 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. «Ich hätte nicht im Traum gedacht, das alles zu erleben», sagte Strigel 2020 rückblickend.